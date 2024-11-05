Капитан «Лады» Фисенко встретился с помощником губернатора Самарской области на фоне задержек по зарплате
Об этом сообщил генеральный директор «Лады» Александр Чеботарев.
Ранее губернатор Самарской области поручил разобраться с задержаками по зарплате в «Ладе».
«Уже сегодня у капитана «Лады» Михаила Фисенко была встреча с помощником губернатора Самарской области Дмитрием Яковлевым.
Общались они полтора часа, обсудили все нюансы. Все вопросы, которые касались команды, Сергей задал, остался удовлетворенным.
После уже я общался с Фисенко. Команда готовится в нормальном режиме, ребята понимают, поэтому все это временное явление. Главное, что у команды боевой настрой, несмотря ни на что.
Как я говорил ранее, мы направили пакеты, требуемые по бюджету финансирования. Ждем средства в ноябре – это было подтверждено капитану команды.
Поэтому я думаю, что все это поможет нам доработать до конца этого финансового года. Дальше уже начнется финансирование нового бюджета по новому финансовому году и будет немножко попроще.
Все в рабочем режиме, уже начались движения для исполнения распоряжения губернатора», – сказал Александр Чеботарев.
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