Капитан «Лады» Фисенко встретился с помощником губернатора Самарской области на фоне задержек по зарплате

Михаил Фисенко провел встречу с помощником губернатора Самарской области.

Об этом сообщил генеральный директор «Лады» Александр Чеботарев.

Ранее губернатор Самарской области поручил разобраться с задержаками по зарплате в «Ладе».

«Уже сегодня у капитана «Лады» Михаила Фисенко была встреча с помощником губернатора Самарской области Дмитрием Яковлевым.

Общались они полтора часа, обсудили все нюансы. Все вопросы, которые касались команды, Сергей задал, остался удовлетворенным.

После уже я общался с Фисенко. Команда готовится в нормальном режиме, ребята понимают, поэтому все это временное явление. Главное, что у команды боевой настрой, несмотря ни на что.

Как я говорил ранее, мы направили пакеты, требуемые по бюджету финансирования. Ждем средства в ноябре – это было подтверждено капитану команды.

Поэтому я думаю, что все это поможет нам доработать до конца этого финансового года. Дальше уже начнется финансирование нового бюджета по новому финансовому году и будет немножко попроще.

Все в рабочем режиме, уже начались движения для исполнения распоряжения губернатора», – сказал Александр Чеботарев.