Никита Попугаев: «Задержки по зарплате неприятны. Но мы уверены, что все будет хорошо, «Лада» нам все выплатит»
Никита Попугаев высказался о задолженности «Лады» перед игроками.
«Мы все профессионалы, все продолжаем готовиться. Конечно, задержки по зарплате неприятны. Но мы уверены, что все будет хорошо, что клуб, руководство нам все выплатит. Мы все этого ждем.
В этом ничего нет такого, это случается не только у нас. Сколько нам не платят зарплату? СМИ уже все написали, я не хочу отвечать на этот вопрос», – сказал нападающий «Лады» Никита Попугаев.
«Лада» выплатила зарплату игрокам за сентябрь, есть задержка аванса за октябрь. В клубе планируют погасить задолженность в ближайшее время
Олег Браташ: «Есть основания переживать за участие «Лады» в следующем сезоне, когда не соблюдаются обязательства по поводу зарплат и премиальных»
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Р-Спорт»
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