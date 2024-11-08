  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ротенберг о списках лучших тренеров КХЛ: «Когда СКА шел 1-м с отрывом 2 года назад, меня тоже никуда не включали, я привык – у меня броня. У Никитина и Гру больше опыта. Надо работать, это мотивирует»
16

Ротенберг о списках лучших тренеров КХЛ: «Когда СКА шел 1-м с отрывом 2 года назад, меня тоже никуда не включали, я привык – у меня броня. У Никитина и Гру больше опыта. Надо работать, это мотивирует»

Роман Ротенберг высказался о том, что его не включают в списки лучших тренеров.

7 ноября СКА проиграл «Сочи» (2:5) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Это 4-е поражение клуба подряд.

– Недавно Максим Сушинский и Леонид Вайсфельд назвали Игоря Никитина из «Локомотива» и Бенуа Гру из «Трактора» в числе лучших тренеров КХЛ на старте сезона. Вот не обидно, что в этот список не включили вас?

– У каждого есть свое мнение. Нам нужно быть лучше, чтобы меня включили в этот список. Но когда мы шли на первом месте два года назад с явным отрывом, меня тоже никуда не включали. Я уже привык к этому – у меня такая броня.

Нам главное сейчас не про это думать. Я могу не быть в этом списке – главное, чтобы наша команда побеждала. В этом ничего нового для меня нет.

Надо работать. Все через работу. Конечно, это меня мотивирует. У Никитина и у Гру больше опыта, они старше меня.

Иван Демидов тоже хочет быть лучше в своем деле. Ему 18 лет – молодой, дерзки, талантливый, но есть над чем работать. Я тоже стремлюсь каждый день улучшать свою работу и дать команде каждый день больше, чем давали другие тренеры или могут дать другие тренеры, это мотивирует.

Соревновательный дух присутствует в спорте. Без него не победить, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Сушинский о лучших тренерах КХЛ: «Никитин – номер один, он много лет доказывает свое. Гру нравится, но надо посмотреть за ним на дистанции. Больше выделить некого»

Леонид Вайсфельд: «Локомотив» критикуют за скучную игру, но главное – результат. Они мощно выглядят. Мне нравится, что Никитин не отходит от концепции, не шарахается из стороны в сторону»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт СКА
logoЛокомотив
logoСКА
logoТрактор
рейтинги
logoИгорь Никитин
logoЛеонид Вайсфельд
logoМаксим Сушинский
logoКХЛ
logoБенуа Гру
logoРоман Ротенберг
logoИван Демидов
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ротенберг об игре в 3 звена: «Тарасов всегда так играл. Смотрели матч «Эдмонтона»? Какое время у Макдэвида, Драйзайтля? Примерно как у Демидова, у Ивана чуть поменьше. Обычная практика»
26сегодня, 20:33
Деанджело после 2:5 от «Сочи»: «Я должен играть лучше. Лед был жестковат. Обе команды оказались в одинаковых условиях, но соперникам это пошло больше на пользу»
15сегодня, 19:55
Ротенберг о 2:5 от «Сочи»: «Сами привезли голы. У нас молодая команда, молодые ребята – лидеры СКА. В следующей игре будем сильнее, злее и победим»
77сегодня, 19:41
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Роман Ротенберг: «Кузнецов позвонил утром – сильно прихватило живот у него. Он очень хотел играть, Думаю, его отпустит и он сможет выйти в следующем матче»
3 минуты назад
Третьяк о сборной легионеров на Кубке Первого канала: «Разговоры идут, обсуждаем с КХЛ. Как только появится информация, скажем, сколько команд будет играть»
10 минут назад
НХЛ. «Флорида» сыграет с «Нэшвиллом», «Рейнджерс» – с «Баффало», «Тампа» против «Филадельфии», «Миннесота» в гостях у «Сан-Хосе»
2631 минуту назад
🌟 Отвечайте на 6 вопросов про Овечкина и выигрывайте поездку на матч «Вашингтона»
32 минуты назадСпецпроект
Даниил Мисюль: «В Ньюарке небезопасно. Много темнокожих. Когда едешь на арену, видишь, как на лавочках, под мостами люди спят. Вечером лучше не гулять»
9сегодня, 20:53
Ротенберг об игре в 3 звена: «Тарасов всегда так играл. Смотрели матч «Эдмонтона»? Какое время у Макдэвида, Драйзайтля? Примерно как у Демидова, у Ивана чуть поменьше. Обычная практика»
26сегодня, 20:33
Деанджело после 2:5 от «Сочи»: «Я должен играть лучше. Лед был жестковат. Обе команды оказались в одинаковых условиях, но соперникам это пошло больше на пользу»
15сегодня, 19:55
Зубов о 5:2 со СКА: «Настрой предрешил все. У «Сочи» средний возраст – 23 года, ребята молодые, нестабильность присутствует. Нужно обрести уверенность»
3сегодня, 19:46
Ротенберг о 2:5 от «Сочи»: «Сами привезли голы. У нас молодая команда, молодые ребята – лидеры СКА. В следующей игре будем сильнее, злее и победим»
77сегодня, 19:41
«Спартак» выиграл 4-й матч подряд в КХЛ. Команда Жамнова вышла на 2-е место на Западе, обойдя СКА
7сегодня, 19:33
Ко всем новостям
Последние новости
Старков о том, за сколько матчей Овечкин побьет рекорд Гретцки: «По тому, как сейчас играет, за три-четыре, ха-ха! Человек-легенда»
17 минут назад
Гретцки о погоне Овечкина за рекордом: «Это доставляет удовольствие и другим игрокам «Вашингтона». Я помню своих товарищей по команде, им это нравилось, они наслаждались этим»
138 минут назад
Воробьев о 3-м поражении от «Спартака» подряд: «Неприятно, конечно, особенно проигрывать в один гол. Сказал ребятам, что надо переламывать как-то, забрасывать одну шайбу – это мало»
1сегодня, 20:59
Гатиятулин после 4:1 с «Нефтехимиком»: «Меньшинства нахватали с перевыполнением нормы. Игровая дисциплина хромала. Надо проработать это»
сегодня, 20:45
Жамнов о 2:1 с ЦСКА: «Пассажиров сегодня не было. Это одна из побед, после которой приятно зайти в раздевалку и поздравить ребят»
сегодня, 20:10
Кубок Будущего (U20). Россия победила Россию U18, Казахстан проиграл Беларуси
2сегодня, 19:45
«Ак Барс» выиграл 5 из 6 последних матчей
сегодня, 18:59
Тамбиев о Фьоре: «Не могу сказать, что очарован его игрой. Легионеры призваны, чтобы хотя бы иногда приносить результат. Играют те, кто сейчас сильнее, я на паспорта не смотрю»
сегодня, 18:17
Заварухин о 3:1 с «Барысом»: «Тяжелый матч. У нас было 84 попытки броска, количество перешло в качество. Здорово, что забили в 3-м периоде»
2сегодня, 17:59
Козлов о 2:3 от минского «Динамо»: «В овертайме выстояли в меньшинстве, самоотверженно играли, Самонов здорово выступал. Все было целостно»
5сегодня, 17:54