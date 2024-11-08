Ротенберг о списках лучших тренеров КХЛ: «Когда СКА шел 1-м с отрывом 2 года назад, меня тоже никуда не включали, я привык – у меня броня. У Никитина и Гру больше опыта. Надо работать, это мотивирует»

Роман Ротенберг высказался о том, что его не включают в списки лучших тренеров.

7 ноября СКА проиграл «Сочи» (2:5) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Это 4-е поражение клуба подряд.

– Недавно Максим Сушинский и Леонид Вайсфельд назвали Игоря Никитина из «Локомотива» и Бенуа Гру из «Трактора» в числе лучших тренеров КХЛ на старте сезона. Вот не обидно, что в этот список не включили вас?

– У каждого есть свое мнение. Нам нужно быть лучше, чтобы меня включили в этот список. Но когда мы шли на первом месте два года назад с явным отрывом, меня тоже никуда не включали. Я уже привык к этому – у меня такая броня.

Нам главное сейчас не про это думать. Я могу не быть в этом списке – главное, чтобы наша команда побеждала. В этом ничего нового для меня нет.

Надо работать. Все через работу. Конечно, это меня мотивирует. У Никитина и у Гру больше опыта, они старше меня.

Иван Демидов тоже хочет быть лучше в своем деле. Ему 18 лет – молодой, дерзки, талантливый, но есть над чем работать. Я тоже стремлюсь каждый день улучшать свою работу и дать команде каждый день больше, чем давали другие тренеры или могут дать другие тренеры, это мотивирует.

Соревновательный дух присутствует в спорте. Без него не победить, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Сушинский о лучших тренерах КХЛ: «Никитин – номер один, он много лет доказывает свое. Гру нравится, но надо посмотреть за ним на дистанции. Больше выделить некого»

Леонид Вайсфельд: «Локомотив» критикуют за скучную игру, но главное – результат. Они мощно выглядят. Мне нравится, что Никитин не отходит от концепции, не шарахается из стороны в сторону»