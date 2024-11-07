Ротенберг об игре в 3 звена: «Тарасов всегда так играл. Смотрели матч «Эдмонтона»? Какое время у Макдэвида, Драйзайтля? Примерно как у Демидова, у Ивана чуть поменьше. Обычная практика»
– Нередко переходите на игру в три тройки нападения в третьих периодах. Сегодня эта практика со второго началась. Чем объясните такой ранний переход?
– Знаете, когда мы играем против сильных соперников, ритм игры... Я знаю, что журналисты много это обсуждают. Вы знаете, что до Виктора Тихонова Анатолий Тарасов играл всегда в три звена в советское время?
Здесь многие команды так играют. Все следят за СКА, но если вы посмотрите за другими командами, многие команды так играют. В моменте переходят. Дальше могут перейти обратно в четыре звена.
Каждый главный тренер сам решает, как будет в следующей игре. Если команда в каждом отрезке играет на максимуме, забиваются шайбы и нет необходимости менять ничего... Это управление игрой.
В современном хоккее, если вы следите за КХЛ, НХЛ, это обычная практика. Так во многих командах. Смотрели игру «Эдмонтона» последнюю? Какое время там у Макдэвида, у Драйзайтля? Примерно как у Демидова. У Демидова чуть поменьше.
Если посмотреть на лидеров команд, изучить статистику игрового времени лидеров команд КХЛ, лидеров команд НХЛ, – примерно похожие цифры.
Похожие цифры у СКА и у других команд. Обычная практика. Так диктует ход игры, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
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