Ротенберг об игре в 3 звена: «Тарасов всегда так играл. Смотрели матч «Эдмонтона»? Какое время у Макдэвида, Драйзайтля? Примерно как у Демидова, у Ивана чуть поменьше. Обычная практика»

Роман Ротенберг высказался о переходе на игру в три звена в матче с «Сочи» (2:5).

– Нередко переходите на игру в три тройки нападения в третьих периодах. Сегодня эта практика со второго началась. Чем объясните такой ранний переход?

– Знаете, когда мы играем против сильных соперников, ритм игры... Я знаю, что журналисты много это обсуждают. Вы знаете, что до Виктора Тихонова Анатолий Тарасов играл всегда в три звена в советское время?

Здесь многие команды так играют. Все следят за СКА, но если вы посмотрите за другими командами, многие команды так играют. В моменте переходят. Дальше могут перейти обратно в четыре звена.

Каждый главный тренер сам решает, как будет в следующей игре. Если команда в каждом отрезке играет на максимуме, забиваются шайбы и нет необходимости менять ничего... Это управление игрой.

В современном хоккее, если вы следите за КХЛ , НХЛ, это обычная практика. Так во многих командах. Смотрели игру «Эдмонтона » последнюю? Какое время там у Макдэвида , у Драйзайтля ? Примерно как у Демидова . У Демидова чуть поменьше.

Если посмотреть на лидеров команд, изучить статистику игрового времени лидеров команд КХЛ, лидеров команд НХЛ, – примерно похожие цифры.

Похожие цифры у СКА и у других команд. Обычная практика. Так диктует ход игры, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.