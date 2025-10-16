Игорь Ларионов: «СКА пытается найти лидеров – они могут подстегнуть и повести за собой. Майкл Джордан мог сделать лучше всю пятерку»

Игорь Ларионов заявил, что СКА ищет лидеров команды.

Армейцы уступили «Нефтехимику » в матче FONBET КХЛ (2:3 Б). СКА занимает восьмое место в Западной конференции, набрав 16 очков за 15 игр.

– Есть имена, есть старание, есть действия. А кто лидеры? Есть ли лидеры, на кого вы рассчитываете? Лидеры могут иной раз и без тренеров решить проблему. На льду, в раздевалке.

– Это вопрос очень актуальный на самом деле. Мы пытаемся их найти. Лидеры могут повести за собой раздевалку, лавку, выстроить отношения. Мы пытаемся понять, кто же этот человек.

Могу назвать много примеров лидеров, которые были успешны. В нашей команде, в ЦСКА, сборной – людей, которые могли подстегнуть, зажечь, повести за собой. В североамериканских командах, в которых я играл. Такие лидеры, как Майкл Джордан , который мог сделать лучше всю пятерку.

Надеюсь и хочу, чтобы ребята, которые здесь несколько лет в команде, пересилят себя и сделают шаг вперед. Они стараются, переживают, но их стремление даст плоды. Остальные ребята подтянутся.

Нужно некоторые вещи пересмотреть и найти сочетания, чтобы ребята получали удовольствие от игры, выходили с улыбкой и реализовывали потенциал. Он пока не реализован.

Ждем терпеливо, но иногда терпение заканчивается и приходится принимать решения, – сказал главный тренер СКА Игорь Ларионов .

