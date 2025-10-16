Афанасьева не забрали с драфта отказов «Сан-Хосе». Экс-форвард ЦСКА отправлен в АХЛ
Егора Афанасьева не забрали с драфта отказов «Сан-Хосе».
24-летний нападающий был отправлен в фарм-клуб из АХЛ – «Сан-Хосе Барракуда».
Этой весной Афанасьев подписал односторонний контракт с «Шаркс» на год. В прошлом сезоне он выступал за ЦСКА, проведя 59 матчей с учетом плей-офф и набрав 25 (9+16) очков.
В НХЛ форвард сыграл 19 матчей за карьеру и забил 1 гол, в АХЛ в его активе 113 (52+61) очков в 187 играх.
