Афанасьева не забрали с драфта отказов «Сан-Хосе». Экс-форвард ЦСКА отправлен в АХЛ

Егора Афанасьева не забрали с драфта отказов «Сан-Хосе».

24-летний нападающий был отправлен в фарм-клуб из АХЛ – «Сан-Хосе Барракуда».

Этой весной Афанасьев подписал односторонний контракт с «Шаркс » на год. В прошлом сезоне он выступал за ЦСКА, проведя 59 матчей с учетом плей-офф и набрав 25 (9+16) очков.

В НХЛ форвард сыграл 19 матчей за карьеру и забил 1 гол, в АХЛ в его активе 113 (52+61) очков в 187 играх.