Талисманом «Юты» стал мамонт Tusky: «Его имя отражает боевой клич команды – «Бивни вверх!»

Талисманом «Юты» стал мамонт по имени Tusky.

«Имя маскота отражает боевой клич нашей команды «Бивни вверх!». Он станет важной частью нашего сообщества, создавая незабываемые впечатления как на арене, так и за ее пределами.

Болельщики смогут увидеть его повсюду – от игр «Юты» и командных мероприятий до общественных собраний, школ и больниц», – сказано в сообщении пресс-службы «Юты».

Рост маскота составляет около 195 сантиметров, у него синий мех, белые бивни и синий хобот.

Фото: x.com/TuskyNHL

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Daily Faceoff
