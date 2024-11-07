Ротенберг о 2:5 от «Сочи»: «Сами привезли голы. У нас молодая команда, молодые ребята – лидеры СКА. В следующей игре будем сильнее, злее и победим»

Роман Ротенберг подвел итоги матча с «Сочи» (2:5).

– Счет на табло. В этой ситуации надо дальше тренироваться усердно. Мы тренируемся, мы работаем. Наши ошибки, сами привезли голы. Надо просто играть правильно. То, что мы тренируем, надо так и играть.

У нас сейчас будет возможность потренироваться перед выездом и улучшить все эти детали.

У нас молодая команда, молодые ребята играют и в воротах, молодые ребята – лидеры команды. Надо помнить о том, что они 2001 года рождения. Грицюк, Никишин – они молодые ребята.

Надо это пройти, в следующей игре будем сильнее, злее и победим.

– Бардаков не выходил. У него какое-то повреждение?

– Вы видели, что он ушел после двух смен. Микротравма. Характер травмы пока не знаю, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.