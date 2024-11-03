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  • Леонид Вайсфельд: «Локомотив» критикуют за скучную игру, но главное – результат. Они мощно выглядят. Мне нравится, что Никитин не отходит от концепции, не шарахается из стороны в сторону»
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Леонид Вайсфельд: «Локомотив» критикуют за скучную игру, но главное – результат. Они мощно выглядят. Мне нравится, что Никитин не отходит от концепции, не шарахается из стороны в сторону»

Леонид Вайсфельд назвал трех лучших тренеров КХЛ на данный момент.

«Мне лично нравится такой системный тренер, как Игорь Никитин. Да, «Локомотив» критикуют за скучную, неинтересную игру, и я тоже скажу, что она не очень зрелищная, но для меня самое главное – это результат.

Они очень мощно выглядят. И мне нравится, что Никитин вообще не отходит от своей концепции и не шарахается из стороны в сторону. 

Второй? Бенуа Гру. Его «Трактор» показывает очень зрелищный хоккей. Тут, возможно, и звезды сошлись, но Гру удалось максимально использовать сильные качества игроков «Трактора». Он не подстраивает их под систему, а систему подстраивает под игроков, как мне это видится со стороны. 

Третий? Андрей Козырев. Он работает вообще не как все. У него какой-то свой подход. Мне очень нравится наблюдать за «Северсталью», но у меня один вопрос: если Козыреву, предположим, доверят большой клуб, сможет ли он добиться результата? Ответ тут можно получить только практическим путем.

Если у Никитина – прагматичный хоккей, то у Козырева, с моей точки зрения, – романтический, красивый, зрелищный, но совсем не рациональный. Вопрос в том, даст ли такой хоккей результат в большой команде», – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт день за днем»
logoЛокомотив
logoСеверсталь
logoТрактор
logoИгорь Никитин
logoЛеонид Вайсфельд
logoАндрей Козырев
logoКХЛ
logoБенуа Гру
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