Леонид Вайсфельд: «Локомотив» критикуют за скучную игру, но главное – результат. Они мощно выглядят. Мне нравится, что Никитин не отходит от концепции, не шарахается из стороны в сторону»
«Мне лично нравится такой системный тренер, как Игорь Никитин. Да, «Локомотив» критикуют за скучную, неинтересную игру, и я тоже скажу, что она не очень зрелищная, но для меня самое главное – это результат.
Они очень мощно выглядят. И мне нравится, что Никитин вообще не отходит от своей концепции и не шарахается из стороны в сторону.
Второй? Бенуа Гру. Его «Трактор» показывает очень зрелищный хоккей. Тут, возможно, и звезды сошлись, но Гру удалось максимально использовать сильные качества игроков «Трактора». Он не подстраивает их под систему, а систему подстраивает под игроков, как мне это видится со стороны.
Третий? Андрей Козырев. Он работает вообще не как все. У него какой-то свой подход. Мне очень нравится наблюдать за «Северсталью», но у меня один вопрос: если Козыреву, предположим, доверят большой клуб, сможет ли он добиться результата? Ответ тут можно получить только практическим путем.
Если у Никитина – прагматичный хоккей, то у Козырева, с моей точки зрения, – романтический, красивый, зрелищный, но совсем не рациональный. Вопрос в том, даст ли такой хоккей результат в большой команде», – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.
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