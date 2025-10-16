Вратарь «Нью-Джерси» Маркстрем выбыл на несколько недель из-за травмы нижней части тела
Якоб Маркстрем выбыл на несколько недель из-за травмы нижней части тела.
35-летний голкипер «Нью-Джерси» получил повреждение в матче с «Коламбусом» (3:2). Он провел на льду только один период.
В текущем сезоне Маркстрем принял участие в трех играх регулярного чемпионата и одержал две победы, отражая 84,5% бросков при коэффициенте надежности 3,89.
«Нью-Джерси» ведет переговоры с Маркстремом о новом контракте. 35-летний голкипер хочет более 5 млн долларов в год (The Fourth Period)
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер «Нью-Джерси»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости