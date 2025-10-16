  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Вратарь «Нью-Джерси» Маркстрем выбыл на несколько недель из-за травмы нижней части тела
0

Вратарь «Нью-Джерси» Маркстрем выбыл на несколько недель из-за травмы нижней части тела

Якоб Маркстрем выбыл на несколько недель из-за травмы нижней части тела.

35-летний голкипер «Нью-Джерси» получил повреждение в матче с «Коламбусом» (3:2). Он провел на льду только один период.

В текущем сезоне Маркстрем принял участие в трех играх регулярного чемпионата и одержал две победы, отражая 84,5% бросков при коэффициенте надежности 3,89.

«Нью-Джерси» ведет переговоры с Маркстремом о новом контракте. 35-летний голкипер хочет более 5 млн долларов в год (The Fourth Period)

Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер «Нью-Джерси»
травмы
logoНью-Джерси
logoЯкоб Маркстрем
logoНХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
У Дадонова перелом кисти. Шайба попала в руку 36-летнему форварду в первом матче за «Нью-Джерси»
311 октября, 16:51
«Нью-Джерси» ведет переговоры с Маркстремом о новом контракте. 35-летний голкипер хочет более 5 млн долларов в год (The Fourth Period)
46 октября, 08:15
Братт и Ковачевич из «Нью-Джерси» перенесли операции. Йеспер успеет восстановиться к началу предсезонных сборов, Джонатан – нет
19 мая, 11:20
Главные новости
Афанасьева не забрали с драфта отказов «Сан-Хосе». Экс-форвард ЦСКА отправлен в АХЛ
1 минуту назад
Талисманом «Юты» стал мамонт Tusky: «Его имя отражает боевой клич команды – «Бивни вверх!»
212 минут назадФото
Игорь Ларионов: «СКА пытается найти лидеров – они могут подстегнуть и повести за собой. Майкл Джордан мог сделать лучше всю пятерку»
939 минут назад
«Амур» расторг контракт с Кэмероном Ли по соглашению сторон. Канадец с паспортом РФ играл за клуб с 2022-го
152 минуты назад
Панарин отказался делать скидку «Рейнджерс» по новому контракту. Ориентиром клуба был договор Копитара – 7 млн долларов в год (Эллиотт Фридман)
38сегодня, 08:21
«Авангард» в гостях сыграет с «Барысом». ВидеоСпортс’’ покажет матч Fonbet КХЛ в 17:30 по московскому времени
сегодня, 08:08Видео
КХЛ. «Сибирь» примет «Ак Барс», «Металлург» против «Салавата Юлаева», «Барыс» сыграет с «Авангардом», «Шанхай» встретится с «Динамо»
23сегодня, 07:50
Ларионов о том, что его сын не выходит на вбрасывания: «Это не наше решение. На льду нет тренеров. Ребята договариваются, что они делают на льду»
37сегодня, 05:50
Михеев – 2-я звезда матча с «Сент-Луисом» (1+1, «+2», 3 броска, 18:23 на льду). Форвард «Чикаго» набрал 4 очка в 5 играх сезона
2сегодня, 05:10Видео
НХЛ. «Юта» победила «Калгари», «Сент-Луис» пропустил 8 голов от «Чикаго», «Детройт» обыграл «Флориду», «Баффало» забил 8 голов «Оттаве»
46сегодня, 04:20
Ко всем новостям
Последние новости
«Адмирал» поместил Сафина в список отказов. Форвард не набрал очков в 4 матчах в этом сезоне
1сегодня, 07:05
Сапего о 8-м месте СКА на Западе: «Оцениваю плохо – не хотим быть внизу таблицы. Словить на себя, правильно смениться – нужно применить это, и победа будет за нами»
1сегодня, 05:57
Бучневич набрал 3 очка в 4 матчах сезона НХЛ. Форвард «Сент-Луиса» сделал передачу при «-2» против «Чикаго»
сегодня, 05:20Видео
«Флорида» забрала защитника Себранго с драфта отказов «Оттавы» на фоне травмы Куликова
сегодня, 03:10
«Лос-Анджелес» бесплатно выменял Комли из «Тампы». Кюмпер травмирован, Форсберг, вероятно, сыграет с «Питтсбургом»
сегодня, 02:30
«Баффало» выиграл первый матч в сезоне после трех поражений – 8:4 с «Оттавой». «Сенаторс» пропустили 22 шайбы за 4 игры – больше всех в НХЛ
1сегодня, 02:20
Бобровский впервые проиграл в сезоне НХЛ, отразив 21 из 23 бросков «Детройта». «Флорида» уступила 1:4
5сегодня, 02:10
Никитин о пропуске Спронгом матча: «Он в Москве, готовится. Четыре пропущенные шайбы Гамзина? Мы взрослая команда, ни на кого не ругаемся, разбираем моменты»
1вчера, 20:48
Заварухин о 0:2 от «Северстали»: «В 1-м периоде соперник был быстрее и отрезал нас – «Автомобилист» не был готов к этому. Тяжело перестроиться, хотя весь живот вратарю отбили в 3-м периоде»
1вчера, 19:58
Козырев про 2:0 с «Автомобилистом» и три победы «Северстали» дома: «Доволен результатом, тем, как ребята играют на команду»
1вчера, 19:48