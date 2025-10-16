  • Спортс
  • «Амур» расторг контракт с Кэмероном Ли по соглашению сторон. Канадец с паспортом РФ играл за клуб с 2022-го
«Амур» расторг контракт с Кэмероном Ли по соглашению сторон. Канадец с паспортом РФ играл за клуб с 2022-го

«Амур» расторг контракт с Кэмероном Ли по соглашению сторон.

В текущем сезоне канадец сыграл 8 матчей в FONBET чемпионате КХЛ и набрал 3 (0+3) очка.

«Защитник присоединился к команде в 2022 году. За три с лишним сезона он провел 155 матчей, в которых забросил 11 шайб и отдал 42 голевые передачи.

Его самоотверженная игра в обороне и подключения к атакам надолго запомнятся нашим болельщикам. Он не просто стал по-настоящему «своим» в Хабаровске, но и получил российское гражданство.

Мы благодарим Кэма за работу и желаем ему успехов в дальнейшей карьере!» – сказано в сообщении пресс-службы «Амура».

Защитник «Амура» Кэм Ли хочет обмена. Канадец с паспортом РФ недоволен условиями сотрудничества с клубом (Metaratings)

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Амура»
