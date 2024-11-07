Деанджело после 2:5 от «Сочи»: «Я должен играть лучше. Лед был жестковат. Обе команды оказались в одинаковых условиях, но соперникам это пошло больше на пользу»
– Что вы скажете об этом матче?
– Не очень хорошо.
– А в чем причина не очень хорошей игры?
– Хотел бы я знать…
– Вы уже адаптировались к стилю КХЛ, нет ли каких-то проблем?
– Мой ответ – я должен играть лучше.
– СКА потерпел четыре поражения подряд. Что идет не так в этих матчах? Как изменить ситуацию?
– Не могу сказать. Нужно больше создавать моментов. Идти вперед-назад, вперед-назад, вперед-назад. А если отскоки шайбы идут не в вашу сторону, то вы проигрываете.
– «Сочи» чем-то удивил вашу команду?
– Нет. Была пара моментов, мы не забили, и такое бывает, но… Есть вещи, которые мы можем и должны делать. Нужно закрывать вратаря, нужно играть в форчекинг, нужно делать подборы. Не всегда получается забить красивый гол, но благодаря всему этому на гол можно наработать.
– Похоже, что сегодня все сводилось к контролю шайбы.
– Я бы сказал, что лед был немного жестковат. Обе команды оказались в одинаковых условиях, но соперникам это пошло больше на пользу. Иногда такое случается, – сказал защитник СКА Энтони Деанджело.
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