Деанджело после 2:5 от «Сочи»: «Я должен играть лучше. Лед был жестковат. Обе команды оказались в одинаковых условиях, но соперникам это пошло больше на пользу»

Энтони Деанджело высказался после матча против «Сочи» (2:5).

– Что вы скажете об этом матче?

– Не очень хорошо.

– А в чем причина не очень хорошей игры?

– Хотел бы я знать…

– Вы уже адаптировались к стилю КХЛ, нет ли каких-то проблем?

– Мой ответ – я должен играть лучше.

– СКА потерпел четыре поражения подряд. Что идет не так в этих матчах? Как изменить ситуацию?

– Не могу сказать. Нужно больше создавать моментов. Идти вперед-назад, вперед-назад, вперед-назад. А если отскоки шайбы идут не в вашу сторону, то вы проигрываете.

– «Сочи» чем-то удивил вашу команду?

– Нет. Была пара моментов, мы не забили, и такое бывает, но… Есть вещи, которые мы можем и должны делать. Нужно закрывать вратаря, нужно играть в форчекинг, нужно делать подборы. Не всегда получается забить красивый гол, но благодаря всему этому на гол можно наработать.

– Похоже, что сегодня все сводилось к контролю шайбы.

– Я бы сказал, что лед был немного жестковат. Обе команды оказались в одинаковых условиях, но соперникам это пошло больше на пользу. Иногда такое случается, – сказал защитник СКА Энтони Деанджело.