КХЛ показала логотип Матча звезд-2026 в Екатеринбурге, его цвета – малахитовый, медно-рыжий и черный: «Символы природного богатства и индустриального значения региона»

КХЛ показала визуальный стиль Матча звезд-2026 в Екатеринбурге.

Событие пройдет с 6 по 8 февраля на «УГМК-Арене ».

«Логотип включает в себя несколько символов места проведения, которые заложены в его образе, форме и цветах. Одна из главных отсылок, подчеркивающая связь с ландшафтом региона – силуэт гор, выполненный в графической манере.

Шестигранная форма символизирует огранку уральских самоцветов, прежде всего, изумруда: Свердловская область – единственный регион в России, где добываются эти драгоценные камни.

Цвета – малахитовый, медно-рыжий и черный – несут в себе символы природного богатства региона и его индустриального значения (медь – ключевой ресурс Урала).

Кроме того, медно-рыжий цвет отсылает еще и к визуальному облику «УГМК-Арены», – сказано в сообщении пресс-службы КХЛ.

Фото: khl.ru