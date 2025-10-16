КХЛ показала логотип Матча звезд-2026 в Екатеринбурге, его цвета – малахитовый, медно-рыжий и черный: «Символы природного богатства и индустриального значения региона»
КХЛ показала визуальный стиль Матча звезд-2026 в Екатеринбурге.
Событие пройдет с 6 по 8 февраля на «УГМК-Арене».
«Логотип включает в себя несколько символов места проведения, которые заложены в его образе, форме и цветах. Одна из главных отсылок, подчеркивающая связь с ландшафтом региона – силуэт гор, выполненный в графической манере.
Шестигранная форма символизирует огранку уральских самоцветов, прежде всего, изумруда: Свердловская область – единственный регион в России, где добываются эти драгоценные камни.
Цвета – малахитовый, медно-рыжий и черный – несут в себе символы природного богатства региона и его индустриального значения (медь – ключевой ресурс Урала).
Кроме того, медно-рыжий цвет отсылает еще и к визуальному облику «УГМК-Арены», – сказано в сообщении пресс-службы КХЛ.
Фото: khl.ru
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт КХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости