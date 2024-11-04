Сушинский о лучших тренерах КХЛ: «Никитин – номер один, он много лет доказывает свое. Гру нравится, но надо посмотреть за ним на дистанции. Больше выделить некого»
Максим Сушинский назвал лучшего тренера в Фонбет Чемпионате КХЛ.
– Никитин – номер один. На протяжении многих лет он доказывает свое, гнет свою палку. И это приносит результат.
Не всегда он побеждает, но качество команды показывает, что система работает.
– Кого вы бы еще выделили среди тренеров?
– Мне нравится Гру. Видно четкую работу тренера, поэтому и идет игра у «Трактора». Но надо посмотреть за ним на дистанции, пока прошло не так много времени. А больше выделить и некого.
– А у кого из тренеров КХЛ наоборот шаткое положение?
– Есть тренеры, кому надо подучиться. Но конкретику давать никак не хочу. Не люблю эти разговоры вообще. Они и сами все знают о себе, – сказал бывший нападающий сборной России Максим Сушинский.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт день за днем»
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