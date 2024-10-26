Быков о кричалке про СКА: «На это есть причины, если болельщики так выступают. Но не понимаю, с чем это связано»
СКА одержал победу со счетом 5:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ. В первом периоде болельщики «Спартака» скандировали с трибун «СКА – позор российского хоккея».
После матча главный тренер СКА Роман Ротенберг сказал: «Всю игру орут матом. Здесь это постоянно происходит! Дети сидят на трибунах. Для чего это делается? Кто это допустил?».
«Было бы интересно узнать мнение болельщиков, почему и по какой причине они это делают? Простым зрителям трудно понять, с чем это связано.
Если болельщики так выступают, то на это есть свои причины.
Между клубами есть конкуренция, во всех смыслах этого слова, на площадке за его пределами.
Но чтобы так рьяно проявлялась конкуренция, как в случае с болельщиками «Спартака»... Не понимаю, с чем это связано», – сказал бывший главный тренер СКА Вячеслав Быков.
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