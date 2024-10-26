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  • Депутат Свищев о кричалке про СКА: «Не нравится – не приходи. Провокация или низкая культура? Непозволительное поведение. Нельзя превращать все в вакханалию»
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Депутат Свищев о кричалке про СКА: «Не нравится – не приходи. Провокация или низкая культура? Непозволительное поведение. Нельзя превращать все в вакханалию»

Дмитрий Свищев назвал непозволительным поведение болельщиков «Спартака».

СКА одержал победу со счетом 5:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ. В первом периоде болельщики «Спартака» скандировали с трибун «СКА – позор российского хоккея».

«Конечно, это некрасиво. А какой смысл фанатам «Спартака» оскорблять по сути своих же коллег по цеху? Это что, провокация была или это от низкой культуры?

Если не нравится эта команда, просто не приходи на матч. Я считаю, что это абсолютно непозволительное поведение фанатов «Спартака».

Я думаю, КХЛ должна разобраться в этом поступке, соответствующий комитет лиги должен сделать выводы. Должно быть применено наказание в соответствии с регламентом.

Дело даже не в том, что на трибунах были женщины и дети. В целом так нельзя себя вести. Важно не то, кто ходит на матч, а что там происходит.

Нельзя превращать все в вакханалию и беспредел, дальше уже будет хулиганство. Такие вещи надо однозначно пресекать», – сказал депутат Государственной думы Дмитрий Свищев.

«Вас закошмарили, что ли?» Ротенберг взбесился из-за кричалок фанатов «Спартака»

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «ВсеПроСпорт»
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Политика
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