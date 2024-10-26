Терещенко про «СКА – позор российского хоккея»: «К клубу неоднозначное отношение, переходы, проблема есть. Болельщики все видят и понимают»
СКА выиграл у «Спартака» (5:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ. В первом периоде болельщики «Спартака» скандировали с трибун «СКА – позор российского хоккея».
После матча главный тренер СКА Роман Ротенберг сказал: «Всю игру орут матом. Здесь это постоянно происходит! Дети сидят на трибунах. Для чего это делается? Кто это допустил?»
«А как КХЛ может это регулировать? Это фанаты, это болельщики.
Я почитал комментарии Романа Борисовича – да, «Спартак», наверное, будут штрафовать. Но, при всем уважении, главное – узнать, почему это кричат, для чего это кричат. Здесь надо разбираться.
Понятно, что из-за политики СКА отношение к ним неоднозначное. Те же переходы – это все видно, это понятно. Просто с этим тоже надо бороться.
СКА – большая структура, много команд. Плюс те команды, в которые они отдают игроков. Давайте говорить прямо: эта проблема есть, и КХЛ пытается эти проблемы решить.
Просто так ничего не бывает, болельщики тоже все видят и понимают», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.
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