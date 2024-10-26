«Фанаты – это управляемая субстанция. Их кто-то надоумил, подсказал». Дмитрий Васильев о кричалке про СКА

Дмитрий Васильев прокомментировал кричалку фанатов «Спартака» про СКА.

СКА одержал победу со счетом 5:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ. В первом периоде болельщики «Спартака » скандировали с трибун «СКА – позор российского хоккея».

«Независимо от того, чьи фанаты высказывают такие пограничные волеизъявления, они должны нести ответственность за содеянное. Обязательно надо регулировать этот процесс.

Если его отпустить, пойдет такая вакханалия, что мало не покажется. Еще раз повторю, что неважно, кто и в чей адрес такое говорит.

Если дисциплинарная комиссии сочтет такие высказывания недостойными, команда должна понести определенный ущерб. Совершенно очевидно, что такие вещи нельзя оставлять без внимания.

Фанаты – это такая управляемая субстанция. Почти уверен, что они не сами решили пойти по такому пути. Их кто-то надоумил, подсказал.

Любую фанатскую группу поддерживает клуб, а значит создает определенный регламент для них, что можно, а что нельзя говорить.

Если такая ситуация сложилась, клуб должен за них отвечать», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.