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Представители «Монреаля» встретились с Демидовым. Они были на домашней серии СКА («ВсеПроСпорт»)

Представители «Монреаля» встретились с Иваном Демидовым в Санкт-Петербурге.

Ранее инсайдер Эллиотт Фридман сообщил, что скауты канадского клуба планируют посетить матчи СКА и пообщаться с форвардом, задрафтованным под общим пятым номером в этом году.

По информации «ВсеПроСпорт», вице-президент «Монреаля» по хоккейным операциям Джефф Гортон и директор по скаутингу Николай Бобров были на домашней серии СКА (четыре игры с 10 по 17 октября) и, встретившись с игроком, улетают в Канаду.

18‑летний Демидов провел 17 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ в этом сезоне и набрал 10 (5+5) очков.

Демидов вернулся в звено к Кузнецову и сразу забил. Настоящий Шулшер?

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «ВсеПроСпорт»
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logoДжефф Гортон
logoИван Демидов
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