Представители «Монреаля» встретились с Демидовым. Они были на домашней серии СКА («ВсеПроСпорт»)
Представители «Монреаля» встретились с Иваном Демидовым в Санкт-Петербурге.
Ранее инсайдер Эллиотт Фридман сообщил, что скауты канадского клуба планируют посетить матчи СКА и пообщаться с форвардом, задрафтованным под общим пятым номером в этом году.
По информации «ВсеПроСпорт», вице-президент «Монреаля» по хоккейным операциям Джефф Гортон и директор по скаутингу Николай Бобров были на домашней серии СКА (четыре игры с 10 по 17 октября) и, встретившись с игроком, улетают в Канаду.
18‑летний Демидов провел 17 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ в этом сезоне и набрал 10 (5+5) очков.
Демидов вернулся в звено к Кузнецову и сразу забил. Настоящий Шулшер?
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «ВсеПроСпорт»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости