Ротенберг о развитии Демидова в СКА: «Такие игроки – будущее российского хоккея. Мы учитываем мнение коллег из «Монреаля», но сосредоточены на собственных потребностях и тактике»

Роман Ротенберг высказался о развитии Ивана Демидова в СКА.

Проспект «Монреаля» набрал 10 (5+5) очков в 17 матчах этого сезона Фонбет чемпионата КХЛ .

«Мы учитываем мнение наших коллег [из «Монреаля »], но сосредоточены на наших собственных потребностях, нашей тактике и на том, как чувствуют себя наши игроки.

Есть много факторов. Мы не меньше «Монреаля» заинтересованы в том, чтобы Иван – как и другие наши молодые игроки – хорошо развивался.

Такие игроки, как Демидов , – будущее российского хоккея», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.