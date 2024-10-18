Ротенберг о развитии Демидова в СКА: «Такие игроки – будущее российского хоккея. Мы учитываем мнение коллег из «Монреаля», но сосредоточены на собственных потребностях и тактике»
Роман Ротенберг высказался о развитии Ивана Демидова в СКА.
Проспект «Монреаля» набрал 10 (5+5) очков в 17 матчах этого сезона Фонбет чемпионата КХЛ.
«Мы учитываем мнение наших коллег [из «Монреаля»], но сосредоточены на наших собственных потребностях, нашей тактике и на том, как чувствуют себя наши игроки.
Есть много факторов. Мы не меньше «Монреаля» заинтересованы в том, чтобы Иван – как и другие наши молодые игроки – хорошо развивался.
Такие игроки, как Демидов, – будущее российского хоккея», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: RG.org
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости