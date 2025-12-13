«Эдмонтон» выменял защитника Стястны у «Нэшвилла» на выбор в 3-м раунде драфта-2027

«Эдмонтон» выменял защитника Спенсера Стястны у «Нэшвилла».

«Эдмонтон » выменял защитника Спенсера Стястны у «Нэшвилла », отдав выбор в 3-м раунде драфта НХЛ-2027.

25-летний американец провел 30 матчей за «Предаторс» в регулярном чемпионате лиги в текущем сезоне. Он набрал 9 (1+8) очков при полезности «минус 1», 10 минутах штрафа и среднем времени на льду 14:52.

Контракт игрока с кэпхитом 825 тысяч долларов действует до завершения текущего сезона.

«Питтсбург» обменял Джерри и Пулена в «Эдмонтон» на Скиннера, Кулака и драфт-пик