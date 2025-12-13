«Эдмонтон» выменял защитника Стястны у «Нэшвилла» на выбор в 3-м раунде драфта-2027
«Эдмонтон» выменял защитника Спенсера Стястны у «Нэшвилла».
«Эдмонтон» выменял защитника Спенсера Стястны у «Нэшвилла», отдав выбор в 3-м раунде драфта НХЛ-2027.
25-летний американец провел 30 матчей за «Предаторс» в регулярном чемпионате лиги в текущем сезоне. Он набрал 9 (1+8) очков при полезности «минус 1», 10 минутах штрафа и среднем времени на льду 14:52.
Контракт игрока с кэпхитом 825 тысяч долларов действует до завершения текущего сезона.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Эдмонтона»
