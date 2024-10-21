Демидов из СКА – новичок недели в КХЛ. Порядин стал лучшим форвардом, Лямкин – защитником, Дорожко – лучший вратарь
18-летний Иван Демидов стал новичком недели в КХЛ.
Форвард СКА набрал 2 (1+1) очка за 2 матча. Ранее он стал лучшим новичком лиги по итогам сентября.
Лучшим вратарем был признан Максим Дорожко («Витязь»), одержавший две победы в двух матчах. Он сделал 98,7% сэйвов при коэффициенте надежности 0,50.
Защитником недели назван Никита Лямкин из «Ак Барса», набравший 3 (1+2) очка в двух матчах при полезности «плюс 4».
Лучшим нападающим Павел Порядин из «Спартака». На его счету 6 (3+3) очков в трех играх на прошлой неделе.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал КХЛ
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