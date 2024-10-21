Демидов из СКА – новичок недели в КХЛ. Порядин стал лучшим форвардом, Лямкин – защитником, Дорожко – лучший вратарь

18-летний Иван Демидов стал новичком недели в КХЛ.

Форвард СКА набрал 2 (1+1) очка за 2 матча. Ранее он стал лучшим новичком лиги по итогам сентября.

Лучшим вратарем был признан Максим Дорожко («Витязь»), одержавший две победы в двух матчах. Он сделал 98,7% сэйвов при коэффициенте надежности 0,50.

Защитником недели назван Никита Лямкин из «Ак Барса», набравший 3 (1+2) очка в двух матчах при полезности «плюс 4».

Лучшим нападающим Павел Порядин из «Спартака». На его счету 6 (3+3) очков в трех играх на прошлой неделе.