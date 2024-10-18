Ротенберг о Демидове: «За СКА играют лучшие хоккеисты мира. Конкуренция сделает его лучше. Наша работа с Иваном скоро начнет приносить плоды»
Проспект «Монреаля» набрал 10 (5+5) очков в 17 матчах этого сезона Фонбет чемпионата КХЛ.
«Если мы подробно рассмотрим начало нашего сезона, то увидим, что Иван получал много игрового времени, играл в звене с Евгением Кузнецовым, а также регулярно выходил в большинстве.
Его игра принесла ему звание новичка месяца в КХЛ. В игре с «Автомобилистом» мы доверяли Ивану в трудные моменты, когда мы уступали и нуждались в голе, чтобы вернуться в игру.
Наш главный приоритет – выигрывать матчи, и мы делаем все возможное, чтобы наши игроки были сосредоточены на том, чтобы вносить вклад в успех нашей команды. Демидов здесь не исключение.
За место в нашем составе идет огромная конкуренция. За СКА играют лучшие хоккеисты мира на своих позициях. Тот факт, что за нас играют Евгений Кузнецов и Тони Деанджело, говорит о многом.
Чтобы обойти этих ветеранов в игровом времени, нужно выкладываться на тренировках. Нельзя полагаться только на свой талант, чтобы добиться успеха. Вместо этого нужно продемонстрировать полную самоотдачу и максимальную концентрацию.
Я не думаю, что игрок может полагаться только на свой талант, чтобы попасть в состав команды НХЛ; нужно быть сильнее других игроков в конкретный момент времени.
Перевод в ВХЛ или МХЛ? Возможен любой вариант, но сейчас Иван играет в нашей основной команде. Он работает с составом, в который входят игроки высочайшего уровня, ребята, у которых он может многому научиться. Конкуренция только сделает его лучше.
Иван усердно и ответственно работает. Прошлой весной, когда он получил травму в последних играх финала Кубка Харламова, нам удалось провести несколько очень хороших бесед. Он очень хорошо тренировался летом, и мы увидели результаты его усилий в начале сезона.
Наша работа с Иваном скоро начнет приносить плоды», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
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