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  • Ротенберг о Демидове: «За СКА играют лучшие хоккеисты мира. Конкуренция сделает его лучше. Наша работа с Иваном скоро начнет приносить плоды»
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Ротенберг о Демидове: «За СКА играют лучшие хоккеисты мира. Конкуренция сделает его лучше. Наша работа с Иваном скоро начнет приносить плоды»

Роман Ротенберг высказался об игре Ивана Демидова за СКА.

Проспект «Монреаля» набрал 10 (5+5) очков в 17 матчах этого сезона Фонбет чемпионата КХЛ.

«Если мы подробно рассмотрим начало нашего сезона, то увидим, что Иван получал много игрового времени, играл в звене с Евгением Кузнецовым, а также регулярно выходил в большинстве.

Его игра принесла ему звание новичка месяца в КХЛ. В игре с «Автомобилистом» мы доверяли Ивану в трудные моменты, когда мы уступали и нуждались в голе, чтобы вернуться в игру.

Наш главный приоритет – выигрывать матчи, и мы делаем все возможное, чтобы наши игроки были сосредоточены на том, чтобы вносить вклад в успех нашей команды. Демидов здесь не исключение.

За место в нашем составе идет огромная конкуренция. За СКА играют лучшие хоккеисты мира на своих позициях. Тот факт, что за нас играют Евгений Кузнецов и Тони Деанджело, говорит о многом.

Чтобы обойти этих ветеранов в игровом времени, нужно выкладываться на тренировках. Нельзя полагаться только на свой талант, чтобы добиться успеха. Вместо этого нужно продемонстрировать полную самоотдачу и максимальную концентрацию.

Я не думаю, что игрок может полагаться только на свой талант, чтобы попасть в состав команды НХЛ; нужно быть сильнее других игроков в конкретный момент времени. 

Перевод в ВХЛ или МХЛ? Возможен любой вариант, но сейчас Иван играет в нашей основной команде. Он работает с составом, в который входят игроки высочайшего уровня, ребята, у которых он может многому научиться. Конкуренция только сделает его лучше.

Иван усердно и ответственно работает. Прошлой весной, когда он получил травму в последних играх финала Кубка Харламова, нам удалось провести несколько очень хороших бесед. Он очень хорошо тренировался летом, и мы увидели результаты его усилий в начале сезона.

Наша работа с Иваном скоро начнет приносить плоды», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: RG.org
logoСКА
logoМонреаль
logoНХЛ
logoКХЛ
logoЕвгений Кузнецов
logoРоман Ротенберг
logoЭнтони Деанджело
logoИван Демидов
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