Скауты «Монреаля» посетят Россию, чтобы оценить игру Демидова в СКА
Скауты «Монреаля» планируют посетить Россию, чтобы оценить игру Ивана Демидова.
Демидов был выбран «Монреалем» под 5‑м номеров на драфте‑2024.
«Задрафтовав Демидова, в «Монреале» планировали, что в какой-то момент времени они поедут понаблюдать за ним, навестить его, проверить и посмотреть, как он себя чувствует. Сейчас они планируют эту поездку, и она состоится в ближайшие несколько недель или месяцев», – сказал инсайдер Эллиот Фридман.
18‑летний форвард СКА в 17 матчах этого сезона набрал 10 (5+5) очков.
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости