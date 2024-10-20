Скауты «Монреаля» посетят Россию, чтобы оценить игру Демидова в СКА

Скауты «Монреаля» планируют посетить Россию, чтобы оценить игру Ивана Демидова.

Демидов был выбран «Монреалем» под 5‑м номеров на драфте‑2024.

«Задрафтовав Демидова, в «Монреале» планировали, что в какой-то момент времени они поедут понаблюдать за ним, навестить его, проверить и посмотреть, как он себя чувствует. Сейчас они планируют эту поездку, и она состоится в ближайшие несколько недель или месяцев», – сказал инсайдер Эллиот Фридман.

18‑летний форвард СКА в 17 матчах этого сезона набрал 10 (5+5) очков.