Демидов вернулся в звено к Кузнецову и сразу забил. Настоящий Шулшер?

Деанджело рвется в лучшие ассистенты.

Роман Ротенберг сравнивал Ивана Демидова с футболистом Оле-Гуннаром Сульшером. Смысл прост: норвежец был джокером Алекса Фергюсона в «Манчестере Юнайтед», делая результат за пару минут после выхода на замену. Форвард СКА – козырь Романа Ротенберга . Таким сравнением Ротенберг отвечал на вопрос о небольшом игровом времени нападающего.

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Случайность или совпадение, но Иван Демидов уже в следующем матче проявил себя. В домашней игре с «Нефтехимиком» (3:2 ОТ) он открыл счет на пятой минуте. Демидов начал контратаку из собственной зоны по правому флангу, за чужой синей сместился в центр и классно бросил с кистей.

С самого начала регулярки-2024/25 Демидов играл в сочетании с Евгением Кузнецовым и это давало результат. Иван набрал 4+3 в 9 матчах с этим партнером. Травма Кузнецова повлияла на игровое время Ивана. Против «Куньлуня» (4:5, 0+1) тот впервые сыграл меньше 10 минут, но хотя бы вышел в третьей тройке с Рендуличем и Бардаковым.

После той игры Демидов и вовсе ни разу не проводил на льду больше 7 минут (в трех случаях не было и пяти). Ротенберг выпускал его в четвертом звене или 13-м нападающим. В итоге за последние пять матчей у Демидова было 0+0.

Против «Нефтехимика» Демидова вернули в связку к Кузнецова, а справа в их тройке вышел Сергей Плотников. Сработало тут же – Евгений один из ассистентов. Демидов же провел в этом матче 18 смен и отыграл 13:49 . Кстати, Кузнецов отказался от похвалы в адрес партнера. С улыбкой сказал, что в следующий раз ждет паса на пустые ворота.

Второй ассистент в его шайбе – Энтони Деанджело, который, похоже, замахнулся на звание лучшего распасовщика КХЛ по итогам сезона. Для американца это уже 12-я голевая передача за восемь матчей в СКА. В live-таблице ассистентов он делит третье место с Ником Петаном и Стефаном Да Костой. Лидер лиги – Тревор Мерфи с 14 передачами, но у конкурентов Деанджело по топ-5 почти в два раза больше проведенных игр.

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Фото: ska.ru