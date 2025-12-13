«Балет тяжелее, чем хоккей. И там, и у нас люди оставляют немало здоровья, но как они трудятся, эта растяжка – не каждому дано». Самсонов после посещения спектакля в Новосибирске

Илья Самсонов: балет тяжелее, чем хоккей.

Вратарь сборной «России 25» Илья Самсонов сравнил хоккей и балет.

10 декабря игроки команды, выступающей на Кубке Первого канала в Новосибирске, сходили в театр оперы и балета на балет «Дон Кихот».

«На балете я был впервые в жизни, очень понравилось. Потом с утра у меня была съемка в зале балета. Удалось посмотреть декорации, познакомиться с главными героями. Я намного больше стал понимать, насколько это тяжелый труд. Мы приехали туда в 7 утра, и ребята, которые днем ранее выступали, были уже там и работали, потому что у них вечером еще один спектакль.

Фраза Даниса Зарипова про балет ? Мы уже пошутили над этим. Мне кажется, балет тяжелее, чем хоккей. И там, и у нас люди оставляют немало здоровья, но смотришь, как они трудятся, эта растяжка. Балет не каждому дан.

В Париже с женой мы были в «Мулен Руж», хоть это не совсем то же самое. И на пару шоу в Лас-Вегасе ходили. Если есть время, то почему бы не съездить. Мы еще не в том возрасте, чтобы каждый раз ходить на балет. Можно раз в полгода сходить и посмотреть, как люди двигаются», – сказал Самсонов, по ходу сезона ставший игроком «Сочи».