Лучшие игроки СКА получают волшебный шар энергии от Ротенберга. Такого вы еще не видели

Магия существует?

СКА обыграл «Нефтехимик» (3:2 ОТ). Эта победа вывела клуб на вторую строчку Запада (21 очко, 16 матчей). Она же подчеркнула фоновую историю, которая уже месяц сопровождает успехи СКА. Лучшему игроку каждой победной встречи передают в раздевалке СКА шар энергии.

После матча с «Нефтехимиком» шар достался Арсению Грицюку. Вы же наверняка заметили его еще в сентябре. Оказалось, что он важен лично для Романа Ротенберга .

Как вообще появился волшебный шар энергии?

Этот сезон начинался для СКА неудачно: была лишь одна победа в четырех матчах. После единственной на тот момент успешной игры в Тольятти (3:1) продолжилась привычная традиция: вратарь Артемий Плешков получил от партнеров цепь. Он накинул ее на себя и сказал несколько бодрящих фраз в адрес остальной команды. Такое мы часто видели в раздевалке СКА и раньше.

15 сентября СКА снова сыграл с «Ладой», но уже на домашней арене. Первый успех в «Ледовом» (4:3 ОТ) ознаменовался яркой игрой Михаила Григоренко. Он забросил третью шайбу СКА, а затем ассистировал Валентину Зыкову в овертайме. Роман Ротенберг по-особенному выделил такие достижения Григоренко. Для этого он пришел в раздевалку с мешком (похожим на новогодний).

Оттуда Ротенберг и достал волшебный шар энергии. Его пояснение : «Сейчас хочу вручить шар энергии. Волшебный шар энергии. Человеку, который зажег сегодня «Ледовый». Мише Григоренко». Игроки СКА остались под впечатлением от такой необычной задумки Ротенберга. Сам Михаил принял награду с улыбкой, но затем несколько секунд пристально ее разглядывал.

Эмоции не скрыл:

В следующей встрече уже против «Сочи» (7:4) солировал Иван Демидов (2+2). В интервью в перерыве он получил вопрос как раз про шар энергии. Демидов подумал, все осознал и улыбнулся: «Нет, я не думал про это». Другого ответа от Ивана никто и не ждал, а шар после матча ему все-таки достался. Евгений Кузнецов слушал слова Демидова и не отводил глаза от этой вещи.

Защитник Энтони Деанджело перешел в команду не так давно. Он ярко выступил уже в первом матче против «Северстали» (8:5, 0+3). Партнеры признали Деанджело лучшим игроком той встречи, а заодно вручили ему тот самый шар энергии. Энтони быстро научился привычной победной кричалке («Раз, два, СКА!»). Понял ли он реальное значение энергетического шара?

Почему мы сейчас обращаем внимание на этот шар?

В какой-то момент шар энергии уже смотрелся чем-то будничным, но все изменила встреча СКА и «Локомотива» (4:3 ОТ). Для Ротенберга она стала 200-й в роли главного тренера. Тогда всем запомнились его обиды и высказывания про дискриминацию со стороны КХЛ. В раздевалке СКА ничего подобного точно не было. Шар от хоккеистов не просто так достался именно Ротенбергу.

Сам Ротенберг вышел к команде с шаром и после победы СКА над «Автомобилистом» (5:2): «Мне дали этот шар, когда мы победили «Локомотив». Поэтому спасибо за доверие. Я сегодня скажу и передам. Этот шар, по моему мнению, нашему лучшему игроку сегодня. Хотя вся команда у нас лучшая, честно. Благодарю команду за эту победу».

Тренер СКА говорил в победной раздевалке еще долго (благодарил всех), а потом передал волшебный шар Егору Заврагину.

Переход Заврагина в СКА – такая же магия. Он подписался с клубом еще в мае, но летом уехал в аренду в «Сочи». Там Егор провел шесть матчей, а затем вернулся в клуб уже на роль основного вратаря. Теперь Заврагин конкурирует с Артемием Плешковым за место первого номера СКА. Лучший голкипер сезона-2022/23 Никита Серебряков в это время не попадает в заявку на игры.

СКА собрал лучший по именам состав среди всех клубов КХЛ, а еще умудрился вписать статусных игроков в потолок зарплат (все по регламенту, мы помним). Арсений Грицюк и Александр Никишин снизили зарплату в несколько раз – все ради командного результата (и бонусов). Из-за кучи проблем со «СКА-Ареной» клуб вернулся в «Ледовый», хотя это казалось невозможным.

А еще идут победы вопреки обстоятельствам. «Локомотив» доминирует по всем показателям – СКА побеждает. Ничего не получается в большинстве против «Нефтехимика» (играли 7 минут подряд) – СКА побеждает.

Может, шар и правда волшебный?

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Фото: ska.ru ; cska-hockey.ru