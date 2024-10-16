Алексей Терещенко: «У нас никто не разбирается с детским спортом. Есть подкатчики, которые говорят: ваш тренер осел, надо делать по-другому. Мичков и Демидов – это единицы»

Алексей Терещенко поделился мыслями о проблемах детского хоккея.

«Я поработал два года в академии «Динамо». Я это все видел. Мне говорят: надо вводить новую кровь. Зачем?

Ты работаешь с этими детьми. Если я их меняю как перчатки по десять человек за сезон, значит, я расписываюсь в собственной несостоятельности. Значит, я нулевой тренер, который не может дать ребятам образования.

Да, они могут уйти. Но если они уходят и играют в других командах, значит, я нормально свою работу сделал. Они понимают хоккей. Задача тренера, повторюсь, в том и состоит, чтобы дать ребятам это понимание.

Да, должна быть организация игры, не надо хаоса. Да, они будут ошибаться, но ошибки нужно разбирать. А если кто-то не совсем понимает, с ними надо работать, как в школе, а не выгонять чуть что.

Родители спрашивают: почему у моего ребенка не получается, в чем причина? Да, может быть, в вас. Ведь я ему говорю делать одно, а вы дома говорите ему другое. Больше скажу. Есть подкатчики, которые говорят: ваш тренер осел, надо делать по-другому. У нас никто не разбирается с детским спортом.

Андрей Васильевич Николишин пытается что-то сделать. Еще одна проблема: за сезон дети играют всего 28 игр. Это мало.

Да, есть тренировочный процесс, но надо работать над календарем. Должно идти обучение. А сейчас кадров нет.

Мне могут сказать: а как же Иван Демидов, или вот Матвей Мичков уехал. Но это единицы.

Сколько у нас людей занимаются спортом? Десятки миллионов. А хоккеем? То количество талантов, которое на этом фоне появляется – единицы», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.