Жена Кузьмина рассказала, что форвард «Салавата» в реанимации, у него компрессионный перелом грудного позвонка. После операции его могут перевезти в Москву (Mash Batash)
«Салават Юлаев» обыграл «Авангард» (4:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Во втором периоде нападающий уфимцев Глеб Кузьмин врезался головой в борт после столкновения с защитником соперника Дарреном Дитцем. Кузьмина увезли с площадки на носилках и доставили в больницу.
«Состояние стабильное, пока держат в реанимации под наблюдением. Компрессионный перелом грудного позвонка. Будут оперировать.
Ждем ответа от московских врачей. Дальше будем думать о перевозке в Москву. Духом не падает, думает о скорейшем возвращении на лед. Сейчас находится в больнице РКБ», – приводит телеграм-канал Mash Batash слова супруги Глеба Кузьмина Кристины.
Кроме того, по словам девушки, врачи разрешили ей покормить мужа в палате – он может только лежать.
Страшное падение игрока «Салавата»: влетел головой в борт и попал в больницу
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