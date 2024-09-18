Жена Кузьмина рассказала, что форвард «Салавата» в реанимации, у него компрессионный перелом грудного позвонка. После операции его могут перевезти в Москву (Mash Batash)

Супруга Глеба Кузьмина рассказала о состоянии его здоровья.

«Салават Юлаев » обыграл «Авангард » (4:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Во втором периоде нападающий уфимцев Глеб Кузьмин врезался головой в борт после столкновения с защитником соперника Дарреном Дитцем . Кузьмина увезли с площадки на носилках и доставили в больницу.

«Состояние стабильное, пока держат в реанимации под наблюдением. Компрессионный перелом грудного позвонка. Будут оперировать.

Ждем ответа от московских врачей. Дальше будем думать о перевозке в Москву. Духом не падает, думает о скорейшем возвращении на лед. Сейчас находится в больнице РКБ», – приводит телеграм-канал Mash Batash слова супруги Глеба Кузьмина Кристины.

Кроме того, по словам девушки, врачи разрешили ей покормить мужа в палате – он может только лежать.

Страшное падение игрока «Салавата»: влетел головой в борт и попал в больницу