Гендиректор «Салавата» о травме Кузьмина: «Точный диагноз будет утром. Думаю, у него будет длительный период восстановления»

Ринат Баширов прокомментировал травму Глеба Кузьмина в матче с «Авангардом».

«Салават Юлаев » обыграл омский клуб (4:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Во втором периоде нападающий уфимцев Глеб Кузьмин врезался головой в борт после столкновения с защитником соперника Дарреном Дитцем . Кузьмина увезли с площадки на носилках и доставили в больницу.

«Точный диагноз будет утром. Не все так просто. Думаю, что у Кузьмина будет длительный период восстановления», – сказал генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов .