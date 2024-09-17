Гендиректор «Салавата» о травме Кузьмина: «Точный диагноз будет утром. Думаю, у него будет длительный период восстановления»
Ринат Баширов прокомментировал травму Глеба Кузьмина в матче с «Авангардом».
«Салават Юлаев» обыграл омский клуб (4:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Во втором периоде нападающий уфимцев Глеб Кузьмин врезался головой в борт после столкновения с защитником соперника Дарреном Дитцем. Кузьмина увезли с площадки на носилках и доставили в больницу.
«Точный диагноз будет утром. Не все так просто. Думаю, что у Кузьмина будет длительный период восстановления», – сказал генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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