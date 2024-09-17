Страшное падение игрока «Салавата»: влетел головой в борт и попал в больницу

Подозрение на перелом позвонка.

«Салават Юлаев» уверенно обыграл «Авангард» (4:2) и догнал «Нефтехимик» по очкам (8) – команды сейчас лидируют на Востоке. Правда, уфимцам не до радости.

Игру омрачил момент из второго периода: нападающий «Салавата» Глеб Кузьмин врезался головой в борт после столкновения с защитником соперника Дарреном Дитцем .

Кузьмин лежал на льду и не поднимался. Ему потребовалась медицинская помощь и носилки. Естественно, больше Кузьмин не появлялся даже на скамейке.

Главный тренер «Салавата» Виктор Козлов после матча рассказал: «У него все очень серьезно. Это неприятная ситуация. Не буду спекулировать ».

«Матч ТВ» сообщает : Кузьмин на скорой помощи отправился в одну из больниц Уфы, где пройдет обследование. Точного диагноза и заключения о его состоянии здоровья пока нет. Инсайдер Артур Хайруллин говорит о возможном переломе позвононка .

Защитник «Авангарда» Даррен Дитц формально причастен к падению Кузьмина, но явно не хотел таких последствий. Хоккеист «Салавата» не удержался на ногах после столкновения и не справился со скоростью.

Смущает только движение рукой в сторону корпуса Кузьмина от Дитца уже в момент падения соперника. Судьи не зафиксировали нарушение – игра продолжилась в равных составах.

Сам Дитц потом тоже переживал о состоянии Кузьмина. Еще в перерыве после второго периода, когда все случилось, игрок поделился эмоциями в прямом эфире: «Такие моменты прям страшные. Хочу пожелать ему только здоровья и скорейшего восстановления. И чтобы он вышел [на лед] быстро».

Игрока поддерживают и в «Салавате». Клуб выложил трогательное видео с защитником Алексеем Василевским – он желает скорейшего выздоровления Кузьмину прямо из клубной раздевалки. Позже сам Василевский написал в телеграм-канале: «Кузе только здоровья! Поддержим вместе. Он хороший парень, душа команды! Надеюсь, все будет хорошо».

Кузьмин в сезоне‑2024/25 провел пять матчей, забросил шайбу и отдал передачу. Нападающий играет во второй тройке со вторым бомбардиром «Салавата» прошлой регулярки Александром Шаровым и легионером Шелдоном Ремпалом.

Козлов уже говорит о том, что отсутствие Кузьмина серьезно скажется на команде.

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