Якупов о травме Кузьмина: «Надеюсь, Глеб с божьей помощью поправится как можно скорее! Берегите себя🙏»

Наиль Якупов пожелал Глебу Кузьмину быстрее восстановиться от травмы.

«Салават Юлаев » обыграл «Авангард » (4:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Во втором периоде нападающий уфимцев Глеб Кузьмин врезался головой в борт после столкновения с защитником соперника Дарреном Дитцем. Кузьмина увезли с площадки на носилках и доставили в больницу.

«Хочу пожелать здоровья Глебу Кузьмину. Хоккей – это прежде всего игра. Очень обидно, когда парни получают травмы. Надеюсь, Глеб с божьей помощью поправится как можно скорее! Берегите себя. #Глебмыстобой», – написал форвард «Куньлуня ».

Страшное падение игрока «Салавата»: влетел головой в борт и попал в больницу