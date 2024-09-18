Якупов о травме Кузьмина: «Надеюсь, Глеб с божьей помощью поправится как можно скорее! Берегите себя🙏»
Наиль Якупов пожелал Глебу Кузьмину быстрее восстановиться от травмы.
«Салават Юлаев» обыграл «Авангард» (4:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Во втором периоде нападающий уфимцев Глеб Кузьмин врезался головой в борт после столкновения с защитником соперника Дарреном Дитцем. Кузьмина увезли с площадки на носилках и доставили в больницу.
«Хочу пожелать здоровья Глебу Кузьмину. Хоккей – это прежде всего игра. Очень обидно, когда парни получают травмы. Надеюсь, Глеб с божьей помощью поправится как можно скорее! Берегите себя. #Глебмыстобой», – написал форвард «Куньлуня».
Страшное падение игрока «Салавата»: влетел головой в борт и попал в больницу
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Наиля Якупова
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