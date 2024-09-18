Гендиректор «Салавата» о том, что Кузьмин получил перелом позвоночника: «Пока не могу это подтвердить. Нужно дополнительное обследование. Понимаем, что лечиться он будет долго»
«Салават Юлаев» обыграл омский клуб (4:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Во втором периоде нападающий уфимцев Глеб Кузьмин врезался головой в борт после столкновения с защитником соперника Дарреном Дитцем. Кузьмина увезли с площадки на носилках и доставили в больницу.
По информации «Матч ТВ», Кузьмин получил компрессионный перелом позвоночника в грудном отделе и завершил выступления в нынешнем сезоне.
«Я пока не могу это подтвердить. Скажу только, что будет длительный срок восстановления. Врачи сказали, что нужно будет дополнительное обследование. На это потребуется два‑три дня.
Просто вчера в течение часа вынесли два диагноза. Сначала был плохой, потом он стал полегче.
Мы подключили московских врачей. Они сделали предварительный диагноз, но им нужно дополнительное обследование пациента. Это в самом деле серьезная травма. Пока нельзя говорить, что Глеб выбыл до конца сезона. Но мы понимаем, что он будет долго лечиться.
Что я могу точно сказать – сегодня утром пройдет врачебный консилиум. Там будет решаться, какой метод лечения необходим Кузьмину.
На какой срок он останется в больнице? Зависит от того, будет ли принято решение по операции», – сказал генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов.
Страшное падение игрока «Салавата»: влетел головой в борт и попал в больницу
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