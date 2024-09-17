Звягин о травме Кузьмина: «Молимся, что все будет в порядке и он отделается ушибом. Если судьи не дали Дитцу удаление, то его не было»
«Салават Юлаев» обыграл «Авангард» (4:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Во втором периоде нападающий уфимцев Глеб Кузьмин врезался головой в борт после столкновения с защитником соперника Дарреном Дитцем. Кузьмина увезли с площадки на носилках и доставили в больницу.
– Как вам игра?
– Быстрая, эмоциональная. Плохой первый период, потом нашли силы перебороть, начали играть в свой хоккей. Нужно было рисковать, поэтому у соперника появились моменты. Их реализация была лучше.
– Дитц не нарушал правила в моменте с Кузьминым? Обсуждали момент?
– Увидел момент мельком на телефоне, когда ехал в лифте [на пресс‑конференцию]. Если судьи не дали удаление, то его не было. Молимся, что все будет в порядке и Кузьмин отделается ушибом. Желаю ему здоровья, – сказал главный тренер «Авангарда».
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