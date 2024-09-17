Козлов о травме Кузьмина: «Все очень серьезно. Ситуация неприятная, момент омрачил матч. Не буду спекулировать»
Виктор Козлов прокомментировал эпизод с травмой Глеба Кузьмина.
«Салават» обыграл «Авангард» (4:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Во втором периоде нападающий уфимцев Глеб Кузьмин врезался головой в борт после столкновения с защитником соперника Дарреном Дитцем. Кузьмина увезли с площадки на носилках и доставили в больницу.
– Как вам игра?
– Хорошее начало с нашей стороны. Потом было удаление, рваный ритм. Скомканная игра. Соперник хорошо организован. Момент с Глебом Кузьминым омрачил матч. Как сейчас сообщили, у него все серьезно.
– Есть примерный диагноз?
– У него все очень серьезно. Это неприятная ситуация. Не буду спекулировать, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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