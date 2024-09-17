Кузьмина увезли в больницу. Форвард «Салавата» головой врезался в борт в матче с «Авангардом»

Глеб Кузьмин получил травму в игре с «Авангардом» и был доставлен в больницу.

«Салават » принимает омский клуб (4:2 , третий период) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Во втором периоде нападающий уфимцев Глеб Кузьмин врезался головой в борт после столкновения с защитником соперника Дарреном Дитцем . Кузьмина увезли с площадки на носилках.

Как сообщает «Матч ТВ », нападающий Кузьмин был отправлен на скорой в одну из больниц Уфы, где будет обследован.