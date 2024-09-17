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Кузьмина увезли в больницу. Форвард «Салавата» головой врезался в борт в матче с «Авангардом»

Глеб Кузьмин получил травму в игре с «Авангардом» и был доставлен в больницу.

«Салават» принимает омский клуб (4:2, третий период) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

Во втором периоде нападающий уфимцев Глеб Кузьмин врезался головой в борт после столкновения с защитником соперника Дарреном Дитцем. Кузьмина увезли с площадки на носилках. 

Как сообщает «Матч ТВ», нападающий Кузьмин был отправлен на скорой в одну из больниц Уфы, где будет обследован. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoАвангард
logoСалават Юлаев
травмы
logoКХЛ
logoМатч ТВ
logoГлеб Кузьмин
logoДаррен Дитц
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