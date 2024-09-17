Дитц о травме Кузьмина: «Страшный момент. Желаю ему здоровья и скорейшего восстановления»
Даррен Дитц пожелал Глебу Кузьмину скорейшего восстановления.
«Салават Юлаев» принимает «Авангард» (3:1, перерыв) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Во втором периоде нападающий уфимцев Глеб Кузьмин на полной скорости въехал головой в борт после столкновения с защитником соперника Дарреном Дитцем. Кузьмина увезли с площадки на носилках.
«Такие моменты прям страшные. Хочу пожелать ему только здоровья и скорейшего восстановления. И чтобы он вышел [на лед] быстро», – сказал защитник Даррен Дитц.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Павла Лысенкова
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