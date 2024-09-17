Дитц о травме Кузьмина: «Страшный момент. Желаю ему здоровья и скорейшего восстановления»

Даррен Дитц пожелал Глебу Кузьмину скорейшего восстановления.

«Салават Юлаев » принимает «Авангард » (3:1, перерыв) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Во втором периоде нападающий уфимцев Глеб Кузьмин на полной скорости въехал головой в борт после столкновения с защитником соперника Дарреном Дитцем . Кузьмина увезли с площадки на носилках.

«Такие моменты прям страшные. Хочу пожелать ему только здоровья и скорейшего восстановления. И чтобы он вышел [на лед] быстро», – сказал защитник Даррен Дитц.