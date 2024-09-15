Кузнецов сделал ассист в матче с «Ладой». У форварда СКА 1+1 в 5 матчах
Евгений Кузнецов сделал ассист в матче с «Ладой».
Форвард СКА ассистировал в эпизоде с голом Ивана Демидова.
У Кузнецова, таким образом, 2 (1+1) очка за 5 матчей в составе СКА.
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