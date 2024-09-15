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Кузнецов сделал ассист в матче с «Ладой». У форварда СКА 1+1 в 5 матчах

Евгений Кузнецов сделал ассист в матче с «Ладой».

Форвард СКА ассистировал в эпизоде с голом Ивана Демидова.

У Кузнецова, таким образом, 2 (1+1) очка за 5 матчей в составе СКА.

Опубликовано: Sports
Источник: Спортс’‘
logoЛада
logoСКА
logoКХЛ
logoЕвгений Кузнецов
logoИван Демидов
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