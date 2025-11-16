Щитов о СКА и ЦСКА: «Непопадание в плей-офф – неудовлетворительный результат. Они идут на грани, нужно приложить все усилия»

Никита Щитов: для СКА непопадание в плей-офф – неудовлетворительный результат.

Бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов заявил, что для СКА и ЦСКА непопадание в плей-офф FONBET КХЛ будет неудовлетворительным результатом.

В данный момент СКА занимает 7-е место на Западе с 28 очками в 26 матчах, ЦСКА идет 9-м, имея в активе 27 баллов после 27 встреч.

«Я думаю, что СКА должны попадать в плей-офф. Если не попадут, будет неудовлетворительный результат, считаю, что это все понимают. Нужно приложить все усилия, чтобы команда туда попала.

Да, они на грани идут в турнирной таблице вместе с ЦСКА. Я не знаю, как они это сделают, потому что плотность в таблице хорошая и конкуренты играют хорошо», – cказал Никита Щитов.