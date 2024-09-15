Михаил Григоренко: «Видно, что у Кузнецова мастерство мирового класса. Броски, передачи и катание – все при нем. Он великолепный игрок»

Михаил Григоренко высоко отозвался о Евгении Кузнецове.

«Конечно, видно, что у Евгения мастерство мирового класса. Броски, передачи и катание – все при нем.

Он великолепный игрок, интересно наблюдать за ним каждый день», – сказал форвард СКА.

Напомним, Кузнецов забросил одну шайбу в четырех матчах Фонбет Чемпионата КХЛ.