Мурашов с шатаутом стал 1-й звездой матча с «Нэшвиллом». У 21-летнего вратаря «Питтсбурга» первая победа в НХЛ
Сергей Мурашов стал первой звездой матча «Питтсбурга» против «Нэшвилла».
21-летний вратарь «Питтсбурга» Сергей Мурашов был признан первой звездой матча с «Нэшвиллом» (4:0) в Швеции в рамках NHL Global Series.
По воротам Мурашова нанесли 21 бросок, голкипер отразил все. Это его первая победа в НХЛ – во втором матче в лиге.
Второй звездой матча стал защитник «Пингвинс» Эрик Карлссон, на счету которого результативная передача. Третья звезда – Сидни Кросби, отметившийся голом.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости