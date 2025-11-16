Мурашов с шатаутом стал 1-й звездой матча с «Нэшвиллом». У 21-летнего вратаря «Питтсбурга» первая победа в НХЛ

Сергей Мурашов стал первой звездой матча «Питтсбурга» против «Нэшвилла».

21-летний вратарь «Питтсбурга » Сергей Мурашов был признан первой звездой матча с «Нэшвиллом » (4:0) в Швеции в рамках NHL Global Series.

По воротам Мурашова нанесли 21 бросок, голкипер отразил все. Это его первая победа в НХЛ – во втором матче в лиге.

Второй звездой матча стал защитник «Пингвинс» Эрик Карлссон , на счету которого результативная передача. Третья звезда – Сидни Кросби , отметившийся голом.