Билялов о Кузнецове: «Если бы «Ак Барс» его подписал, мы были бы рады. У Евгения огромный багаж мастерства, такой человек точно нужен команде»

Тимур Билялов поделился мнением о возвращении Евгения Кузнецова в Россию.

В межсезонье сообщалось, что «Ак Барс » заинтересован в подписании контракта с 32-летним нападающим. Позже Кузнецов перешел в СКА.

– Удивило ли возвращение Евгения Кузнецова в Россию?

– В какой-то степени удивило, но, с другой стороны, я его понимаю.

– Каково было играть против него на турнире Пучкова?

– Видно, что человек с огромным мастерством. Было очень интересно.

– Знали, что Кузнецов мог стать вашим одноклубником? Обсуждалось ли это в команде?

– Да, но не обсуждали это. Если бы к нам подписали Женю, мы бы были только рады.

Повторюсь, огромный багаж мастерства у него. Такой человек точно нужен команде, – сказал голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов .

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