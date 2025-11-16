Форвард «Монреаля» Дак пропустит 4-6 недель из-за перелома стопы. У него 5+2 в 17 матчах

Кирби Дак выбыл на 4-6 недель из-за перелома стопы.

Пресс-служба «Монреаля » сообщила, что 24-летний форвард Кирби Дак пропустит от 4 до 6 недель из-за перелома правой стопы. В связи с этим «Канадиенс» вызвали из «Лаваль Рокет» нападающего Джошуа Руа.

На счету Дака 7 (5+2) очков и «минус 2» в 15 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ .