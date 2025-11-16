Ларионов о 4:3 с «Металлургом»: «СКА не может без стресса, держит в напряжении. Такие матчи нужно уметь переламывать. Потерять легко, найти очень сложно»

Игорь Ларионов высказался о победе СКА над «Металлургом» в КХЛ.

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался о победе над «Металлургом» (4:3) в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ.

– Хочу поздравить всех болельщиков нашего клуба. Знаю, насколько ждали эту игру. Ребята, с хорошей игрой, с двумя очками. Мы никак не можем без стресса, в этом и прекрасна игра, что держит в напряжении. Приятно, что это случилось в воскресный день в Петербурге.

– Согласитесь, что та энергия, которую показали хоккеисты, – это тот уровень, который необходим для борьбы за высокие места?

– Первый период был не самый яркий, многие вещи были сказаны в перерыве дипломатично. Каждый игрок проникся тем чувством ответственности, осознанием того, что полный стадион, и начал делать те вещи, которые вы сказали. Это приятно.

Такие матчи нужно уметь выигрывать, переламывать. Надо принимать правильные решения, когда стресс. Это всегда трудно. Потерять легко, найти очень сложно. Сказал ребятам, что каждый игрок проявил свои лучшие качества, чтобы победить. Это хороший знак, – сказал Игорь Ларионов .