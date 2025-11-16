«Ак Барс» хочет расстаться с Барабановым. У форварда с зарплатой 95 млн рублей 2+14 и «минус 5» в 26 матчах сезона (Артур Хайруллин)
«Ак Барс» хочет расстаться с нападающий Александром Барабановым.
По сведениям журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, «Ак Барс» рассматривает варианты расставания Александром Барабановым.
Сообщалось, что зарплата 31-летнего форварда в текущем сезоне составляет 95 миллионов рублей. Барабанов набрал 16 (2+14) очков при полезности «минус 5» в 26 матчах.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
