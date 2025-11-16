Ги Буше о победе над «Торпедо»: игроки «Авангарда» знали, что они лучшие.

Главный тренер «Авангарда » Ги Буше высказался о победе над «Торпедо » (6:2) в выездном матче FONBET Чемпионата КХЛ.

– Мы знали, что у «Торпедо» большая серия побед. У них очень сложная структура. Первые 10 минут мы играли хорошо, но потом была нелепая ошибка, когда игроки подумали, что судья свистнул, и остановились. Пошли первая и вторая шайбы. Но мы знали, что мы лучшие, и ничего особо не меняли. Хочу сказать про тех, кого не было с августа. У команды не было ядра, но я рад, что в этом матче почти все сыграли. Ждем еще одного игрока.

– Где был тот тумблер, благодаря которому вы смогли отыграться?

– У нас не было его. Мы ничего не сделали после первого периода. Считаю, что лучше оставлять фокус. Игроки банально не услышали свисток и остались один в два. Та же ситуация со второй шайбой, когда игрок потерял клюшку. Если смотреть на счет, то можно было начать панику, поэтому этого не стоило делать. Не паниковать и ничего не менять – вот, что помогло нам выиграть, – сказал Ги Буше .