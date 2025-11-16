Ги Буше о 6:2 с «Торпедо»: «Не паниковать и ничего не менять после 0:2 - это помогло «Авангарду» выиграть. Мы знали, что мы лучшие»
Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о победе над «Торпедо» (6:2) в выездном матче FONBET Чемпионата КХЛ.
– Мы знали, что у «Торпедо» большая серия побед. У них очень сложная структура. Первые 10 минут мы играли хорошо, но потом была нелепая ошибка, когда игроки подумали, что судья свистнул, и остановились. Пошли первая и вторая шайбы. Но мы знали, что мы лучшие, и ничего особо не меняли. Хочу сказать про тех, кого не было с августа. У команды не было ядра, но я рад, что в этом матче почти все сыграли. Ждем еще одного игрока.
– Где был тот тумблер, благодаря которому вы смогли отыграться?
– У нас не было его. Мы ничего не сделали после первого периода. Считаю, что лучше оставлять фокус. Игроки банально не услышали свисток и остались один в два. Та же ситуация со второй шайбой, когда игрок потерял клюшку. Если смотреть на счет, то можно было начать панику, поэтому этого не стоило делать. Не паниковать и ничего не менять – вот, что помогло нам выиграть, – сказал Ги Буше.