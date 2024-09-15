Кугрышев о Кузнецове в СКА: «В КХЛ сейчас такой уровень, что трудно сразу заиграть. Даже после 10 лет в НХЛ. Совсем другой хоккей, немножко надо привыкать»

Дмитрий Кугрышев высказался об игре Евгения Кузнецова за СКА.

32-летний форвард клуба из Санкт-Петербурга, вернувшийся из НХЛ, набрал 1 (1+0) очко в 4 играх Фонбет Чемпионата КХЛ.

– В следующем матче вам играть против СКА. Можете объяснить, что из себя представляет этот соперник, чем удивляет?

– СКА – не такая команда, которая удивляет. Все прекрасно знают, что там очень классный подбор игроков всегда, каждый год. Поэтому к ним надо серьезно готовиться. Нужно работать и показывать свой лучший хоккей против них, играть на максимуме своих возможностей.

– Чем-то поразил Евгений Кузнецов?

– Слушайте, ну что значит поразил? У нас сейчас такой уровень в КХЛ, что трудно, как мне кажется, после стольких лет вне чемпионата сразу заиграть. Даже если ты провел больше десяти лет в такой сильной лиге, как НХЛ . Все-таки у нас немножко надо привыкать к турниру в КХЛ – совсем другая здесь игра, другой хоккей.

Поэтому в любом случае нужно время на адаптацию. Когда человек столько лет провел за океаном, ему нужно еще привыкнуть к нашему хоккею, – считает форвард «Лады».