Кугрышев о Кузнецове в СКА: «В КХЛ сейчас такой уровень, что трудно сразу заиграть. Даже после 10 лет в НХЛ. Совсем другой хоккей, немножко надо привыкать»
32-летний форвард клуба из Санкт-Петербурга, вернувшийся из НХЛ, набрал 1 (1+0) очко в 4 играх Фонбет Чемпионата КХЛ.
– В следующем матче вам играть против СКА. Можете объяснить, что из себя представляет этот соперник, чем удивляет?
– СКА – не такая команда, которая удивляет. Все прекрасно знают, что там очень классный подбор игроков всегда, каждый год. Поэтому к ним надо серьезно готовиться. Нужно работать и показывать свой лучший хоккей против них, играть на максимуме своих возможностей.
– Чем-то поразил Евгений Кузнецов?
– Слушайте, ну что значит поразил? У нас сейчас такой уровень в КХЛ, что трудно, как мне кажется, после стольких лет вне чемпионата сразу заиграть. Даже если ты провел больше десяти лет в такой сильной лиге, как НХЛ. Все-таки у нас немножко надо привыкать к турниру в КХЛ – совсем другая здесь игра, другой хоккей.
Поэтому в любом случае нужно время на адаптацию. Когда человек столько лет провел за океаном, ему нужно еще привыкнуть к нашему хоккею, – считает форвард «Лады».
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий