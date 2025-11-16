  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Разин о 3:4: «СКА с победой, обидное поражение «Металлурга». Первый гол – некоторые не вошли в игру, второй – глупейший, перевернул ход матча»
9

Разин о 3:4: «СКА с победой, обидное поражение «Металлурга». Первый гол – некоторые не вошли в игру, второй – глупейший, перевернул ход матча»

Андрей Разин высказался о поражении «Металлурга» от СКА.

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о причинах поражения от СКА (3:4) в выездном матче FONBET Чемпионата КХЛ. 

– Обидное поражение, первый гол – некоторые люди не вошли в игру. Второй гол глупейший, который перевернул ход матча. Побились, поборолись. СКА с победой.

– Как оцените игру Кузнецова?

– Пас отдал, молодец.

– Решение поднять его в первое звено обусловлено принципиальностью матча против СКА?

– Другая причина. Силантьева не было.

– Почему не было?

– Секрет фирмы.

– В чем ключевая причина поражения от СКА?

– Они забили четыре гола, мы три, – сказал Андрей Разин. 

Кузнецов набрал очки в 2 матчах подряд после возвращения в состав «Металлурга». У форварда 0+7 в 10 играх

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoЕвгений Кузнецов
logoАндрей Разин
logoМеталлург Мг
logoМатч ТВ
logoКХЛ
logoСКА
logoДмитрий Силантьев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Разин о возвращении Кузнецова в состав «Металлурга»: «Он похудел, старался. У нас хорошие, рабочие отношения»
12 ноября, 18:13
Виталий Давыдов: «Гусев – лучший пример для Кузнецова. У Никиты тоже непростой характер, но Кудашов нашел к нему правильный подход»
12 ноября, 11:59
Щитов о Кузнецове: «Принесет пользу «Металлургу» и всей КХЛ, если наберет форму. Разин вряд ли поставит его на место хоккеиста, у которого идет игра»
11 ноября, 16:24
Главные новости
Кемпе продлил контракт с «Лос-Анджелесом» на 8 лет. Кэпхит – 10,625 млн долларов
2 минуты назад
КХЛ. «Локомотив» против «Салавата», «Сочи» играет с «Барысом», «Сибирь» проиграла «Шанхаю»
сегодня, 16:30Live
Тренер «Сибири» Люзенков: «Не устраивает игра Фэрранса как легионера. Это сложный вопрос, надо его решать. С Беком ведутся переговоры»
53 минуты назад
НХЛ. «Вашингтон» примет «Лос-Анджелес», «Бостон» против «Каролины», «Эдмонтон» в гостях у «Баффало», «Коламбус» сыграет с «Монреалем»
сегодня, 17:15
Кара о 13-м поражении «Сибири» подряд: «Тупик – это под землей с крестом. Из этой ситуации есть выход»
сегодня, 16:29
Плющев о Гру: «Не дело в середине сезона сказать: «Я устал, до свидания». Это ненормально. У нас иностранным тренерам дают полный карт-бланш, они творят что хотят, а потом уезжают»
сегодня, 16:19
Тренер «Сибири» Люзенков о драках в игре с «Шанхаем»: «Выплеснули эмоции, и пошли потасовки. Верю, что момент настанет, и наша бутылка шампанского взорвется, надо набраться терпения»
сегодня, 15:59
Гендиректор «Динамо» об отставке Кудашова: «Приняли такое решение, комментировать нечего. Конфликта у меня с ним не было, расстались на хорошей ноте»
сегодня, 15:23
Владимир Плющев: «Как можно воспитать тренера, который сам клюшку раз в жизни держал? Нет системы подготовки кадров, высшие школы, академии – примитивны»
сегодня, 14:58
«Сибирь» проиграла 13-й матч подряд – это новый клубный антирекорд. Сегодня – дома 0:3 от «Шанхая»
сегодня, 14:48
Ко всем новостям
Последние новости
Креативный директор «Союзмультфильма» о мультфильме про рекорд Овечкина: «Было бы прикольно, но мы не договорились с Александром. Что-то не сложилось, но, может, сложится»
22 минуты назад
Каменский об уходе Гру из «Трактора»: «Иногда перемены идут на пользу. Команда в Челябинске хорошая, с таким клубом любой тренер может заявить о себе»
32 минуты назад
Вайсфельд о 4 победах СКА в 5 матчах: «Состав у них хороший, они так и должны играть. Может быть, хоккеисты привыкли к требованиям Ларионова»
40 минут назад
Футбольное и хоккейное «Динамо» объявили об уходе тренеров в один день. Карпин и Кудашов покинули клубы
сегодня, 17:15
Потуральски об «Авангарде»: «Продолжаем работать над собой, чтобы стать лучшей версией себя к плей-офф. Стараемся улучшаться каждый день»
сегодня, 16:53
Лукин о «Сибири»: «Почти все поменялось: желание, отношения на льду, сама игра. Все выходят с горящими глазами, у нас нет больше времени»
сегодня, 16:44
Галлан о потасовках в игре с «Сибирью»: «Мне показалось, что их 44-й номер начал драку. Для нее не было весомой причины, но нашим хоккеистам пришлось в это ввязаться. Такое бывает в хоккее»
сегодня, 15:52
«Адмирал» поместил Сошникова в список травмированных
сегодня, 15:38
Дюбе о «Тракторе»: «Мы расстались в хороших отношениях, клуб подарил мне возможность перезагрузить карьеру в России. Был очень рад, когда узнал, что буду обменян в СКА»
сегодня, 15:14
Щитов о «Динамо»: «Многие считают, что Ротенберг возглавит клуб со временем. Шансы есть. Он же не просто так в руководстве»
сегодня, 14:36