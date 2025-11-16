Разин о 3:4: «СКА с победой, обидное поражение «Металлурга». Первый гол – некоторые не вошли в игру, второй – глупейший, перевернул ход матча»
Андрей Разин высказался о поражении «Металлурга» от СКА.
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о причинах поражения от СКА (3:4) в выездном матче FONBET Чемпионата КХЛ.
– Обидное поражение, первый гол – некоторые люди не вошли в игру. Второй гол глупейший, который перевернул ход матча. Побились, поборолись. СКА с победой.
– Как оцените игру Кузнецова?
– Пас отдал, молодец.
– Решение поднять его в первое звено обусловлено принципиальностью матча против СКА?
– Другая причина. Силантьева не было.
– Почему не было?
– Секрет фирмы.
– В чем ключевая причина поражения от СКА?
– Они забили четыре гола, мы три, – сказал Андрей Разин.
Кузнецов набрал очки в 2 матчах подряд после возвращения в состав «Металлурга». У форварда 0+7 в 10 играх
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
