Андрей Разин высказался о поражении «Металлурга» от СКА.

Главный тренер «Металлурга » Андрей Разин высказался о причинах поражения от СКА (3:4) в выездном матче FONBET Чемпионата КХЛ.

– Обидное поражение, первый гол – некоторые люди не вошли в игру. Второй гол глупейший, который перевернул ход матча. Побились, поборолись. СКА с победой.

– Как оцените игру Кузнецова?

– Пас отдал, молодец.

– Решение поднять его в первое звено обусловлено принципиальностью матча против СКА?

– Другая причина. Силантьева не было.

– Почему не было?

– Секрет фирмы.

– В чем ключевая причина поражения от СКА?

– Они забили четыре гола, мы три, – сказал Андрей Разин.

Кузнецов набрал очки в 2 матчах подряд после возвращения в состав «Металлурга». У форварда 0+7 в 10 играх