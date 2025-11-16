  • Спортс
Ларионов о шайбе сына в ворота «Металлурга»: «Когда носишь известную фамилию, давление сильнее. Его не всегда справедливо критикуют, это часть хоккея»

Игорь Ларионов оценил игру сына после победы СКА над «Металлургом».

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после победы над «Металлургом» (4:3) в матче FONBET КХЛ оценил игру своего сына Игоря Ларионова – младшего. Форвард отметился голом в этой игре. 

– Игрок, который удивил – Игорь Игоревич Ларионов. В трех голевых атаках поучаствовал, одну шайбу забросил. Мы его обычно критикуем, но сегодня был заметен. Что произошло за время отдыха?

– Не было отдыха – он приболел. У нас по команде прошел небольшой вирус: из-за этого пропускал матч и Марат Хайруллин. Всегда трудно комментировать игру сына. Для меня это просто игрок, фамилия не важна.

Радуют хорошие матчи любого хоккеиста – Ларионова, [Игната] Лутфуллина, [Никиты] Недопекина, кого угодно. Сегодня сочетание Игорь – Лутси – Диш (Никита Дишковский) сыграло сильно. Могли забить еще пару раз. Это психологический момент: каждому игроку нужна уверенность, вера.

Когда носишь известную фамилию, давление сильнее – хочешь ты того или нет. У меня кожа толстая, я давно не реагирую на внешние шумы, но ему, молодому парню, сложнее. Он находится непосредственно на сцене, должен делать вещи, которые от него ждут, и быть готов к тому, что его не всегда справедливо критикуют.

Это часть хоккея. Он об этом знает. Понимает, что если поддаться стрессу, то может понадобиться помощь. Сегодня он провел хороший матч, я с вами согласен, – сказал Игорь Ларионов. 

Сын Ларионова провел лучший матч в сезоне! И это на фоне бесконечной критики

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт СКА
