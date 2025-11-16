Кузнецов набрал очки в 2 матчах подряд после возвращения в состав «Металлурга». У форварда 0+7 в 10 играх

Евгений Кузнецов набирает очки в 2 матчах подряд после возвращения.

Нападающий «Металлурга» Евгений Кузнецов отметился голевой передачей на Дерека Барака в матче против СКА (3:4) – это го второе результативное действие в 2 последних встречах. В матче с «Ладой» в среду Кузнецов также сделал голевой пас.

Напомним, Евгений ранее на протяжении 4 матчей не попадал в состав «Металлурга ». Главный тренер команды Андрей Разин отмечал неудовлетворительную форму форварда.

Теперь на счету Кузнецова 7 (0+7) очков в 10 матчах текущего регулярного FONBET Чемпионата КХЛ.